Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4609
КБ-Гостевая 26754
Ситуация на юго-востоке Украины 119633
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Полузащитник сборной Египта: победа России над саудовцами ничего не значит

Полузащитник сборной Египта Сэм Морси поделился мыслями после поражения от Уругвая (0:1).

– Разгромная победа сборной России? Это ничего не значит. Каждый матч – отдельная история. Не думаю, что по этому результату можно делать какие-то прогнозы на наш матч с Россией.

– Смог бы Египет выступить лучше, если бы против Уругвая играл Салах?

– Сложно сказать наверняка. Может, он бы отличился. Или нет. Мы достойно смотрелись, но все решилось в самой концовке. Теперь думаем о следующем матче.

"Матч ТВ".
Теги: Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 23:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:13) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
С этим не поспоришь. Саудиты были просто никакущие. Они у нас откуда отобрались? Из Азии ведь? Это уровень тамошнего футбола. Средний уровень.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.