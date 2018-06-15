Полузащитник сборной Египта: победа России над саудовцами ничего не значит

Полузащитник сборной Египта Сэм Морси поделился мыслями после поражения от Уругвая (0:1).– Разгромная победа сборной России? Это ничего не значит. Каждый матч – отдельная история. Не думаю, что по этому результату можно делать какие-то прогнозы на наш матч с Россией.– Сложно сказать наверняка. Может, он бы отличился. Или нет. Мы достойно смотрелись, но все решилось в самой концовке. Теперь думаем о следующем матче.