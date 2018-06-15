Кавани после матча с Египтом попросил у Салаха футболку, чтобы подарить ее своим детям

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал, что после стартового матча группового раунда ЧМ-2018 против Египта (1:0) попросил футболку у Мохамеда Салаха."Я попросил у него футболку в качестве сувенира, чтобы отдать ее детям. Для них он звезда", – сказал Кавани.