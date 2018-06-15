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Председатель Комитета Госдумы Дегтярев: трансляции ЧМ-2018 порадовали украинцев

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что трансляции матчей чемпионата мира в России порадовали украинцев.

"Уверен, что вынужденные трансляции матчей мундиаля в России порадовали украинцев. Все любят яркий футбол лучших команд мира и, вероятно, устали от антироссийской пропаганды", - цитирует Дегтярева "Спорт-Экспресс".
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