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Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с Испанией (3:3).

33-летний форвард мадридского "Реала" довёл свой бомбардирский счёт в национальной команде до 84 голов и догнал легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша. Они вдвоём делят первую строчку в списке лучших бомбардиров европейских сборных, при этом Пушкашу потребовалось провести для этого всего 89 матчей, а для Роналду матч с Испанией стал 151-м за сборную.

Лучшим международным бомбардиром в мировом футболе остаётся иранец Али Даеи (109 мячей).

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду
Вчера, 23:47
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