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Криштиану Роналду: команда многим пожертвовала
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча с Испанией (3:3), в котором он оформил хет-трик.
"Испания контролировала мяч, но ничья – справедливый результат.
Команда многим пожертвовала. Мы играли против одного из фаворитов и знали, что будет сложно", - цитирует Роналду l Chiringuito.
"Испания контролировала мяч, но ничья – справедливый результат.
Команда многим пожертвовала. Мы играли против одного из фаворитов и знали, что будет сложно", - цитирует Роналду l Chiringuito.
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