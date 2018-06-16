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Криштиану Роналду: команда многим пожертвовала

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча с Испанией (3:3), в котором он оформил хет-трик.

"Испания контролировала мяч, но ничья – справедливый результат.

Команда многим пожертвовала. Мы играли против одного из фаворитов и знали, что будет сложно", - цитирует Роналду l Chiringuito.
Теги: Роналду Сборная Португалии Сборная Испании
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