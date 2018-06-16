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Фернандо Йерро: не поменял бы на Роналду ни одного из игроков сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал ничью с Португалией (3:3) в матче ЧМ-2018.

"Мы можем гордиться нашими ребятами в матче против команды, которая знает, как играть, и много работала последние два года. Мы преодолели сложные вызовы в рамках матча, добились хорошего результата. Здорово, когда есть такие игроки с таким характером. Испытываю гордость за них, они не сомневаются в том, что они делают.

Де Хеа? Мы – команда. У некоторых игроков бывают хорошие дни и не очень. Мы не сомневаемся в наших игроках, мы – одна семья. Не будем из-за одного матча оставлять кого-то за бортом. Диего Коста провёл отличный матч, сделал много работы, но никого от семьи мы не отделяем. Все, от 1-го до 23-го номера, для нас важны.

Была ли сохранена идея Хулена Лопетеги? Он много работал с другими сотрудниками, у него был тщательный план на первый матч. Есть матчи, где игроки, которых любил Лопетеги – Начо, Коке, Коста – нам нужны именно под план. Благодарен всем, кто работал с этим профессионалом. У меня было очень мало времени, чтобы приспособиться к новой роли. Благодарю их и за компромисс, и за усилие над собой в стрессовой ситуации. Такие игроки облегчили мне жизнь. Благодарен, что они хотели мне помочь.

Когда играешь против такого игрока, как Криштиану, такие моменты случаются. Две трети матча мы держали мяч, команда долго владела мячом, была уверена в себе. Но возникают сбои в деталях. Не поменял бы Криштиану ни на одного из своих игроков", - цитирует Йерро "Чемпионат.сом".
Теги: Йерро Сборная Испании Сборная Португалии Роналду
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