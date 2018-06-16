Автогол как приговор

Чемпионат мира



Группа B, первый тур



Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)



Марокко 0–1 Иран



Гол: Бухаддуз, 90+5 (а.г.)



Марокко: Эль-Кажуи - Н. Амрабат (С. Амрабат, 76), Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Арит (Да Кошта, 82), Беланда, Зийех - Эль-Кааби, (Бухаддуз, 77).



Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи (Тареми, 68), Эбрахими, (Монтазери, 79), Амири - Ансарифард, Джаханбахш (Годдос, 84), Азмун.



Предупреждения: Эль-Ахмади, 34 - Шоджаеи, 10; Джаханбакш, 47; Ансарифард, 90+2

Срезка в свои ворота в исполнении вышедшего на замену Азиза Бухаддуза на 95-ой минуте встречи между Марокко и Ираном, скорее всего, дорого обойдётся африканской команде. Впереди матчи с Португалией и Испанией, и нелепый проигрыш во встрече с командой Азмуна ставит крест на шансах Буссуфа и Ко. Репортаж из Санкт-Петербурга отвашему вниманию.В северную столицу толпы иранских болельщиков начали стекаться ещё за несколько дней до матча их национальной команды. Вот так они разогревались за два дня до матча, а вчера с улыбками кричали: "Иран, Иран, Россия, Россия - чемпион!" в фан-зоне на Конюшенной площади. Марокканцев не то, что было меньше, но они себя до поры до времени не показывали, словно осваиваясь в новой для себя стране и культуре.Сегодня всё изменилось. Проезжая в метро, можно было услышать на остановках речёвки фанатов африканской команды. Выйдя из вагона, можно было не удивляться красным флагам и футболкам - они шли впереди, сзади и рядом с тобой. Также было и на пути к "Санкт-Петербург Арене". Дружелюбное красное море, фотографируясь на фоне фонтана, размахивая флагами и болтая о предстоящем матче, неспешно продвигалось вперёд, к новенькому стадиону.Болельщики были настроены тепло друг к другу. Во время чужого гимна марокканцы, которых и на стадионе оказалось больше (хотя, может, это красный цвет слишком бросается в глаза), аплодировали поющим иранцам. Человек с марокканским флагом на щеке с удовольствием разрисовывал щёку иранской фанатки перед игрой. Иранских женщин на фоне мужчин было несравнимо меньше, но они точно были счастливыми - пока в России ещё можно ходить, не покрывая голову платком.На пути к стадиону встречали улыбчивые волонтёры. Стоит сказать, среди них были и совсем уж пожилые дамы, которые, однако, не теряли бодрости духа и с энтузиазмом подсказывали болельщикам и направляли их к стадиону, отвечая на любые вопросы даже на английском. Молодые девушки отбивали марокканцам и иранцам "пятюни", а сотрудники Росгвардии старались быть как можно более незаметными. Так потихоньку и добрались до стадиона.За билетом по аккредитации пришлось сделать небольшой крюк влево, откуда я и поднялся на стадион. Для журналистов, стоит сказать, здесь всё сделано на высшем уровне. Просторный медиа центр, в котором удобно работать, ну и места для прессы на стадионе оборудованы замечательно. Есть экран телевизора на каждые три места, розетка для зарядки к гаджетам, даже лампа, если вдруг вы плохо видите. Перед входом вас обязательно поприветствует очередной волонтёр на английском или на русском языке, предложит взять с собой на трибуну бесплатную бутылочку воды. Перед игрой раздадут протоколы с составами играющих команд и статистикой, что намного облегчает работу.Иранцы вышли на разминку под гул марокканских фанатов, что удивительно - гимну-то они потом аплодировали. Голкипер Мунир Эль-Кажуи тащил все, даже самые сложные мячи, его же иранский коллега Али Бейранванд, сбежавший в юности из семьи, чтобы играть в футбол (отец был категорически против), пропускал сквозь руки в ближний угол.При представлении составов выяснилось, что иранцы, хоть и находятся более разобщённо на стадионе, чем марокканцы, но могут кричать не менее громко. Особенной чести от них удостоились полузащитник голландского АЗ Алиреза Джаханбахш, настрелявший в этом сезоне кучу голов и отдавший двузначное количество голевых передач, форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун и главный тренер португалец Карлуш Кейруш.Оголтелые крики болельщиков этой страны будут слышны, конечно же, в конце матча, когда в свои ворота гол забьёт Азиз Бухаддуз. Между этими криками все на стадионе как будто бы вернулись в 2010-ый. Почти каждый иранец считал своим долгом взять на матч дудку, которая уж очень напоминала знаменитые теперь на весь мир южноафриканские вувузелы. Этот шум до сих пор стоит у меня в ушах, хотя после матча прошло уже несколько часов. И если по телевизору можно убавить звук или отключить его совсем, на стадионе вы от них никак не спасётесь. Удивительно раздражающая вещь.Марокканцам на эти дудки, впрочем, было наплевать. Они захватили преимущество в матче уже с первых минут игры, тем нелогичнее будет смотреться итоговая победа сборной Ирана. Амин Арит нанёс первый удар по воротам Бейранванда уже на второй минуте. Аюб Эль-Кааби вскоре внешней стороной стопы (наверняка он видел вчерашний второй гол Черышева) пробил близко со штангой. А на 19-ой минуте встречи у ворот сборной Ирана началось подлинное сумасшествие. В створ ворот в ходе одной атаки били Зийех, Беланда и Бенатиа. Всё, чего они смогли добиться после блокировок иранских защитников (учись, Роскомнадзор!) - это угловой, с которого и вовсе полетела первая контратака в сторону ворот Мунира Эль-Кажуи. Азмун разогнался по центру, отдал налево Кариму Ансарифарду, но ничего полезного дальше не вышло.С помощью марокканских "Оле-оле" Арит разгонял атаку и играл в стенку с Хакими, но бил уже из штрафной прямо во вратаря. Последний момент первого тайма всё-таки остался за иранцами. Азмун вышел один на один после гениального паса из глубины. Эль-Кажуи спас Марокко и в этом моменте, и на добивании после удара Джаханбахша. Иранские болельщики схватились за головы - они просто не поняли, как только что не повели в счёте, а трель от дудок сладостно замолкла на пару молниеносных секунд.Второй тайм начался организованно и с той, и с другой стороны. Игра, на которую в Санкт-Петербурге пришли 62.548 зрителей, пошла без ворот, а на 54-ой минуте Иран провёл одну из первых по настоящему позиционных атак. До ума её, впрочем, довести не удалось. Острота пропала, хотя гул восточных дудок не затихал. Иран нашёл свою игру, замедляя её течение сводящими ногами у некоторых футболистов. Выдохнул стадион лишь в моменте на 80-ой минуте, когда Зийех нанёс плотный удар с линии штрафной площади. Чудивший на разминке Бейранванд потащил и этот сложный мяч.К концу встречи в течение 180-и секунд были сделаны три замены, две из которых были вынужденными. Амрабата сменил Амрабат (брат за брата, Софьян вместо Нуреддина, такое случилось впервые в истории чемпионатов мира), Монтазери вышел вместо Эбраими. Между этими перестановками, связанными с травмами игроков, на поле появился и Бухаддуз, которому предстоит стать главным антигероем вечера. Нападающий немецкого "Санкт-Паули" наверняка знает, как забивать головой, даже в падении. Вот только ворота он всё-таки сегодня перепутал, так и оставшись лежать на газоне в своей вратарской, безутешно прикрыв голову руками. Это случилось на пятой добавленной минуте игры. У марокканцев уже не было отыграться ни сил, ни, что самое главное, времени. Учитывая с кем им предстоит тягаться во втором и третьем турах группового этапа, подопечные Эрве Ренара могут потихоньку запаковывать вещи домой.