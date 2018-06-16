Оглушенные пустотой. Провальный дебют мундиаля на Урале

Чемпионат мира стартовал вчера, но для Екатеринбурга настоящим началом, конечно же, был день сегодняшний.рассказывает о том, как столица Урала примеряла роль города планетарного значения.Ещё за полчаса до стартового свистка казалось, что организацию матча в Екатеринбурге можно будет назвать, если не образцовой, то уж точно выполненной на твёрдую четвёрку.В центре города совершенно мирно бродили и горланили приезжие болельщики. Местные жители, хоть и жаловались накануне старта мирового первенства, что связанная с ним суматоха утомляет их, никакого недовольства не выказывали, фоткались с заграничными гостями, подхватывали их кричалки и всячески включались в атмосферу праздника.При этом сами египтяне с уругвайцами не проявляли и капли вражды, вместо этого братаясь, обнимаясь и добродушно подкалывая друг друга сквозь языковой барьер.Отлично работали крайне внимательные и услужливые волонтеры. Невозможно было простоять и нескольких секунд с растнрянным видом, как к тебе тут же подскакивал кто-то из добровольцев и на английском интересовался, все ли в порядке. Причём это не вызывало ощущения наигранности или навязчивости.И даже стражи правопорядка порадовали. Их, разумеется, было много, но мундиры не рябили в глазах и потому не напрягали.В общем, все шло отлично. Пока не стало ясно, что пустоты на трибунах вызваны отнюдь не неторопливостью болельщиков - туда никто и не собирался приходить...А это вам не РФПЛ. Для мундиалей давно стали нормой аншлаги, где и яблоку негде упасть. В Екатеринбурге же пустовало почти семь тысяч кресел - катастрофа! И это на фоне бодрых рапортов о том, что все билеты проданы. Можно только представить себе, что чувствовал Джанни Инфантино, лично прибывший в самую восточную точку ЧМ-2018... Ну а его подчиненные уже объявили о начале официального расследования.О причинах произошедшего пока можно лишь гадать.По одной из версий, виноваты партнёры ФИФА, получившие уйму заветных квиточков, но не сумевшие распределить среди реально желающих посетить матч.Другое предположение старо почти, как мир - спекулянты. Набрали билетов, переоценили ажиотаж и не смогли реализовать все из купленного.Имеется и такой взгляд: часть египтян и уругваццев купили билеты, а потом сами передумали лететь в далекий Екатеринбург. Автор этих строк сам видел, как кто-то из африканцев предлагал прохожим лишний билетик, причём на перекупщика он никак не походил. Впрочем, это мог быть частный ничего не значащий эпизод.Пока что твёрдо можно говорить только об одном: при нескольких тысячах пустых мест официально не реализованнвми значились 780 билетов.Но важнее другое. Уже на второй день чемпионата мы получили знатную оплеуху и пятно на репутацию не только Екатеринбурга, а и всей России. Вместо обсуждения промахов Суареса и драматичной победы "селесте", мировые СМИ только и говорят, что о полупустых трибунах, а наги злопыхатели радостно потирают руки. Остаётся надеяться, что больше такого не повторится, а набирающий ход турнир сотрет из всеобщей памяти казус, приключиашийся на его старте.