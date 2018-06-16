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Криштиану Роналду – самый возрастной автор хет-трика на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в стартовом матче ЧМ-2018 против Испании, стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира – ему сейчас 33 года и 131 день.

Ранее рекорд принадлежал экс-футболисту сборной Голландии Робу Ренсенбринку, который в 1978 году забил 3 мяча в ворота Ирана в возрасте 30 лет и 336 дней.

ESPN
Теги: Роналду
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