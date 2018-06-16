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Жозе Моуринью: встреча России и Египта во втором туре ключевая для всей группы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о матче второго тура группы А между Россией и Египтом.

"Египет может создать проблемы России. Я не думаю, что Россия много забьет, несмотря на то, что они забили 5 голов Саудовской Аравии. Они не забьют много хорошей команде, но и не думаю, что позволят себе много пропустить.

Салах один из быстрейших игроков мира что с мячом, что без него. Он может вести мяч, он может врываться в свободные зоны. России придется опустить защитный блок ниже и придется быстрее реагировать на потери мяча.

Это будет ключевой матч всей группы", – поделился мыслями португалец в эфире Russia Today.
Теги: Сборная России Сборная Египта
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