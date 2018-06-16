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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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01:30
Автогол как приговор
Автогол как приговор
Вчера, 22:43
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Вчера, 22:05
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Вчера, 20:24
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
Вчера, 19:58
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Вчера, 19:55
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Вчера, 19:53
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Вчера, 18:39
Сергей Кирьяков: Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет что-то менять (2)
Сергей Кирьяков: Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет что-то менять (2)
Вчера, 18:29
Александр Головин: говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней
Александр Головин: говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней
Денис Глушаков: Роналду - просто космос!
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Португалии (3:3).
"Думаю, Криштиану увидел гол Головина в матче открытия со штрафного и решил повторить то же самое. Шучу, конечно. Криштиану Роналду – космос", – цитирует Глушакова Sport24.
"Думаю, Криштиану увидел гол Головина в матче открытия со штрафного и решил повторить то же самое. Шучу, конечно. Криштиану Роналду – космос", – цитирует Глушакова Sport24.
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