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Денис Глушаков: Роналду - просто космос!

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Португалии (3:3).

"Думаю, Криштиану увидел гол Головина в матче открытия со штрафного и решил повторить то же самое. Шучу, конечно. Криштиану Роналду – космос", – цитирует Глушакова Sport24.
Теги: Роналду Глушаков
Сегодня, 09:39
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№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
учись, гуимплен
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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