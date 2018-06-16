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Госдеп США предупредил американцев об угрозе террористических атак на ЧМ-2018

Государственный департамент США на своём официальном сайте опубликовал обращение к жителям страны, планирующим посетить Россию во время проведения чемпионата мира – 2018.

"Террористические группировки продолжают продумывать возможные атаки в России. Они могут атаковать с небольшим предупреждением или без него. Крупные международные мероприятия – такие как чемпионат мира – являются привлекательной целью для террористов. Несмотря на то, что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места", — говорится в сообщении госдепа США.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 10:17
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№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пиндосы "зарядили" своих террористов...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это угроза?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
у нас когда мусорам пинок под зад дают - то и муха не пролетит. даже мирных постоянных пьянчуг во дворах забирают, а вы про такое...
но в этом и проблема.для адекватной работы им реально нужен пинок (когда что нибудь произошло)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 10:21) #
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Что, пиндосы уже наняли исполнителей? Или готовые давно есть среди тех кого постоянно спонсируют?


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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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