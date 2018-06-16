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Томас Мюллер: мы постараемся отстоять свой титул

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.

"Уже нетерпится начать. Конечно, мы хотим защитить наш титул. Ни одна немецкая национальная команда ранее такого не делала, а мы попробуем", - цитирует Мюллера FourFourTwo
Теги: Сборная Германии Мюллер
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