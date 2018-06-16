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Английские болельщики: в России нас окружают дружелюбные люди

Английские болельщики, приехавшие на чемпионат мира-2018 в Волгоград, поделились своим мнение об обстановке и атмосфере на турнире.

"Я был в Марселе, когда произошли столкновения между русскими и англичанами, - приводит слова одного из фанатов The Guardian. - Но я уверен, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов.

Вообще мы читали много негативных историй про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно добрые и дружелюбные люди"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 10:37
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№2 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 10:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ведите себя прилично,

Я был в Марселе

Маленький намек... А ничего, что в Марселе погромы начались за две недели ДО начала ЧЕ, а один иззнаковых - когда раздолбали гостинницу, на балконе которой был вывешен флаг футбольного клуба... Из Марселя?
А кто раздолбал, а? А почему Таймс на следующий день с хорошим заголовком вышла, насчет дикарей?
I was born on a Volgograd street where the royal drums did beat
Where that ugly british faces tramped all over us
And now I'm feelin' right, holding english monkey tight
We are wakenin' the natives with the chorus:
Come out ye foggy guys, don't play you're waiting for a bus
'Cause your action's like the animals in zoo
We're not at home tonight and right now we're feeling right
Beatin' hollow drunking faces of these ponies
https://www.youtube.com/watch?v=ORifieiZiP4


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Репортаж из обиженки. Всегда в эфире, коль не занята joss
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:39) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ведите себя прилично, и к вам будет нормальное отношение.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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