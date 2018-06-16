Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104688
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119636
|Политика и события в стране и мире
|4619
|КБ-Гостевая
|26754
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|76
|Mузыка
|5724
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
01:30
Автогол как приговор
Автогол как приговор
Вчера, 22:43
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Вчера, 22:05
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Вчера, 20:24
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
Вчера, 19:58
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Вчера, 19:55
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Вчера, 19:53
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Эден Азар: чувствую, это будет наш турнир
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал, чего ждет от выступления команды на чемпионате мира в России.
«Я готов к турниру. В нашем составе хорошие игроки. И я надеюсь, что мы можем рассчитывать на многое. Чувствую, это будет наш турнир, мы добьемся успеха!
Мы стали старше, большинству из нас 25-26 лет. И мы чувствуем, что готовы. Чувствуем, что наступило правильное время. Мы хотим играть вместе и что-то выиграть", - цитирует Азара официальный сайт "Челси".
«Я готов к турниру. В нашем составе хорошие игроки. И я надеюсь, что мы можем рассчитывать на многое. Чувствую, это будет наш турнир, мы добьемся успеха!
Мы стали старше, большинству из нас 25-26 лет. И мы чувствуем, что готовы. Чувствуем, что наступило правильное время. Мы хотим играть вместе и что-то выиграть", - цитирует Азара официальный сайт "Челси".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.