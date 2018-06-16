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Эден Азар: чувствую, это будет наш турнир

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал, чего ждет от выступления команды на чемпионате мира в России.

«Я готов к турниру. В нашем составе хорошие игроки. И я надеюсь, что мы можем рассчитывать на многое. Чувствую, это будет наш турнир, мы добьемся успеха!

Мы стали старше, большинству из нас 25-26 лет. И мы чувствуем, что готовы. Чувствуем, что наступило правильное время. Мы хотим играть вместе и что-то выиграть", - цитирует Азара официальный сайт "Челси".
Теги: Азар Сборная Бельгии
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