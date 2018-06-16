Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104688
Ситуация на юго-востоке Украины 119636
Политика и события в стране и мире 4619
КБ-Гостевая 26754
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Тренер сборной Исландии: матч с Аргентиной - самый важный в истории исландского футбола

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон дал комментарий в преддверии стартового матча чемпионата мира-2018 с Аргентиной.

"Наша цель — выйти из группы. Если мы это сделаем, то оставим позади две очень хорошие команды, а значит дальше нам бояться некого. Матч с Аргентиной — самый важный в истории исландского футбола!" — цитирует Хадльгримссона Marca.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Исландии
Сегодня, 11:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.