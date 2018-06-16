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Франция - Австралия: Гризманн и Мбаппе выйдут в основе, Тим Кэйхилл остался в запасе

Сборные Франции и Австралии огласили свои составы в преддверии очной встречи.

Франция:
Ллорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес - Погба, Толиссо, Канте - Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Австралия:
Райан - Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич - Единак, Рогич, Муй - Леки, Наббут, Крус.
Теги: Сборная Франции Сборная Австралии
Сегодня, 12:05
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№2 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 12:13) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Спасение рядового
Австралия:
Райан


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Репортаж из обиженки. Всегда в эфире, коль не занята joss
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Очень симпатичный у французов состав, но способен ли он на победу на этом ЧМ?
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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