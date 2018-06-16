Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104688
Ситуация на юго-востоке Украины 119636
Политика и события в стране и мире 4619
КБ-Гостевая 26754
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Юрий Жирков приступил к тренировкам в общей группе

Защитник сборной России Юрий Жирков начал субботнюю тренировку национальной команды в общей группе, сообщает Советский спорт.

Напомним, накануне на первой тренировке после победы над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира 34-летний игрок работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени.

При этом, по словам представителей тренерского штаба сборной России, сегодняшнюю тренировку Жирков также будет заканчивать отдельно от партнеров.
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.