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Юрий Жирков приступил к тренировкам в общей группе
Защитник сборной России Юрий Жирков начал субботнюю тренировку национальной команды в общей группе, сообщает Советский спорт.
Напомним, накануне на первой тренировке после победы над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира 34-летний игрок работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени.
При этом, по словам представителей тренерского штаба сборной России, сегодняшнюю тренировку Жирков также будет заканчивать отдельно от партнеров.
Напомним, накануне на первой тренировке после победы над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира 34-летний игрок работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени.
При этом, по словам представителей тренерского штаба сборной России, сегодняшнюю тренировку Жирков также будет заканчивать отдельно от партнеров.
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