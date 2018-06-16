Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104688
Ситуация на юго-востоке Украины 119636
Политика и события в стране и мире 4619
КБ-Гостевая 26754
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Гари Линекер: Салах, даже не выходя на поле, был лучше Суареса в матче Уругвай — Египет

Бывший игрок сборной Англии, а ныне эксперт Гарри Линекер критически отозвался о выступлении форварда сборной Уругвая Луиса Суареса в матче с Египтом (1:0).

Линекер заявил, что лучше Суареса выступил даже травмированный форвард египтян Мохамед Салах, который не выходил на поле.

"Мо Салах в этой игре был лучше, чем Луис Суарес", — написал Линекер в Твиттере.
Теги: Линекер Салах Суарес
Сегодня, 12:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.