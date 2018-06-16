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В Москве болельщика из Нигерии выбросили со второго этажа за слишком громкие песни

Жильцы многоквартирного дома в Москве выбросили из окна второго этажа болельщика из Нигерии, сообщает телеграм-канал Mash.

26-летний Толуопе Акинди приехал в Россию на матчи чемпионата мира-2018. Отмечается, что он слишком много выпил, вылез на козырек подъезда, стал танцевать и громко петь песни.

Жильцы просили нигерийца угомониться, но он проигнорировал их просьбы. Один из них столкнул болельщика. Тот упал с высоты второго этажа и был госпитализирован с переломом обеих пяток.
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 12:51
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14
(4)
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Torchok828
Он дождь призывал..а вы.. laughing


а мы призывали его соблюдать общественный порядок.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drugs
Цитата: Одиссей
и был госпитализирован с переломом обеих пяток.
flushed а может он пятки во время танца сломал,а не от падения.

И не песни пел, а на помощь звал. Жильцы дома просто помогли ему спуститься и вызвали скорую.

И 5 раз выстрелил себе в сердце
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: Torchok828 Спортивная столица России (Сегодня, 13:23) #
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  •  (2)

Он дождь призывал..а вы.. laughing


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: Drugs Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
и был госпитализирован с переломом обеих пяток.
flushed а может он пятки во время танца сломал,а не от падения.

И не песни пел, а на помощь звал. Жильцы дома просто помогли ему спуститься и вызвали скорую.


--------------------
<C> only
Регистрация: 20.10.2007 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ибо некуй мешать ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
и был госпитализирован с переломом обеих пяток.
flushed а может он пятки во время танца сломал,а не от падения.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
расисты ,не иначе.не дали негру на подъездном козырьке песни поорать smile smile smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:06) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: dobr25
laughing вот оно русское гостепреимство

Не без этого. ))
Как у нас говорят: чувствуй себя, как дома, но не забывай, что ты в гостях! smile
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
Цитата: dobr25
laughing вот оно русское гостепреимство

беспощадное.

но справедливое wink


кто к нам с чем- тот от того и того (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: dobr25
laughing вот оно русское гостепреимство

беспощадное.

но справедливое wink


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поделом. Тут вам не там.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dobr25
laughing вот оно русское гостепреимство


беспощадное.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
laughing вот оно русское гостепреимство


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой-то неправильный негр, поддельный.
настоящий негр был просто обязан немедленно забраться на дерево.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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