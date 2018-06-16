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Килиан Мбаппе – самый молодой игрок сборной Франции на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе, вышедший в стартовом составе сборной Франции против сборной Австралии, стал самым молодым игроком в истории "трехцветных", сыгравшим на чемпионате мира.

Мбаппе вышел на поле в возрасте 19 лет и 178 дней.

Прежний рекорд был установлен Брюно Беллоном, который на ЧМ-1982 сыграл в возрасте 20 лет и 118 дней.

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Теги: Мбаппе Сборная Франции
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