Килиан Мбаппе – самый молодой игрок сборной Франции на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе, вышедший в стартовом составе сборной Франции против сборной Австралии, стал самым молодым игроком в истории "трехцветных", сыгравшим на чемпионате мира.Мбаппе вышел на поле в возрасте 19 лет и 178 дней.Прежний рекорд был установлен Брюно Беллоном, который на ЧМ-1982 сыграл в возрасте 20 лет и 118 дней.