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Владимир Габулов: у Египта очень организованная и сыгранная команда

Вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о сильных сторонах Египта, с которым россияне сыграют 19 июня.

"Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором нам более конкретно укажут на слабые и сильные стороны соперника, и укажут моменты, на которые в игре нам надо опираться. Моё мнение - команда организованная, сильная, навязывает борьбу на каждом участке поля и очень сыграна", - цитирует Габулова Чемпионат.
Теги: Габулов Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 14:28
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:31) #
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Вова, ты в первую очередь должен понять, что ты вратарь, а не пресс- атташе.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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