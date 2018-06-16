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Борис Игнатьев: сборные Испании и Португалии для большинства команд недосягаемы
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги первого тура чемпионата мира в подгруппе A, рассказал, на что надо обратить внимание игрокам сборной России в матче с египтянами, выразил уверенность в том, что сборная Уругвая по ходу турнира значительно прибавит в своей игре, а также назвал матч Португалия — Испания (3:3) «заоблачным».
- С точки зрения турнирной стратегии, я бы сказал, что сейчас для нас все сложилось очень успешно. После всех перипетий мы ближе к тому, чтобы выйти из группы, - отметил Игнатьев. - Если говорить о нашей игре,то мы выглядели намного предпочтительнее сборной Саудовской Аравии. По всем игровым компонентам. На этот раз мы быстро справились с психологическим давлением. Наши болельщики встретили сборную очень хорошо, что помогло ребятам раскрепоститься и проявить и огромное желание, и скорость, и показать игру, позволяющую иметь преимущество перед соперником. Мы очень быстро переходили из обороны в атаку. Надо отдать должное нашей обороне: хорошо сыграли защитники во главе с Игнашевичем. Но при этом, конечно же, нельзя ни отметить, что соперник ничего не показал в атаке и допускал уйму ошибок в обороне. Единственное за что наши оппоненты могут зацепиться — это игра в середине поля, они хорошо контролируют мяч. Коме этого просмотреть что-то еще было сложно.
Что касается поединка между сборными Египта и Уругвая, то игра была очень тяжелая. Чувствовалось, что обе команды стремились, прежде всего, не пропустить. Поэтому долго разыгрывали мяч. Что позволяло той и другой команде успешно выстраивать оборонительные редуты. Как правило, и у египтян, и у Уругвая у своих ворот всегда было численное превосходство. Это как раз говорило о том, что много было позиционных атак. В принципе не было ничего того, с чем не могла бы справиться оборона одной или другой команды. Во втором тайме уже почувствовался более высокий уровень мастерства игроков Уругвая. Они стали действовать быстрее и больше создали атак. Удачный мяч они забили, хотя в принципе ничего сверхъестественного у ворот египтян они не создали. Следует отметить, что египетская команда абсолютно ничем не похожа на сборную Саудовской Аравии. Во многом она нашего соперника по прошедшей игре превосходит. И по уровню индивидуального мастерства, и по боевитости. Однако в игре с Уругваем у них, конечно, ничего не просматривалось в атаке. Ну, наверное, в матче с нами они могут рассчитывать на Салаха, но не думаю, что он будет в лучшей физической готовности. Думаю, что у нас есть все возможности как минимум не проиграть и сделать все таким образом,чтобы, имея хороший задел по забитым мячам, с большей разницей забитых и пропущенных, выйти со второго места.
- А кто тогда, на ваш взгляд, выйдет с первого?..
- Посмотрим. Думаю, что Уругвай прибавит. Потому что по первой встрече Суарес и Кавани были неузнаваемы. Кажется, уругвайцы рассчитывали на то, что команда Египта им по зубам. И они на легком аллюре этот барьер пройдут. Подготовить себя психологически оказалось очень сложно. Но футболисты, вышедшие на замену, придали динамику и скорость игре уругвайцев.
- Что скажете о других матчах турнира?
- Матч между португальцами и испанцами - это феерия. Все здесь другое. Если сравнивать прошедшие матчи, наложив одну картинку на другую, то здесь для большинства команд, находящихся на турнире испанская и португальская сборная недосягаемы по игре, по мастерству футболистов, по тому, как они используют игровую аритмию. Можно сказать, что это был заоблачный матч.
- С точки зрения турнирной стратегии, я бы сказал, что сейчас для нас все сложилось очень успешно. После всех перипетий мы ближе к тому, чтобы выйти из группы, - отметил Игнатьев. - Если говорить о нашей игре,то мы выглядели намного предпочтительнее сборной Саудовской Аравии. По всем игровым компонентам. На этот раз мы быстро справились с психологическим давлением. Наши болельщики встретили сборную очень хорошо, что помогло ребятам раскрепоститься и проявить и огромное желание, и скорость, и показать игру, позволяющую иметь преимущество перед соперником. Мы очень быстро переходили из обороны в атаку. Надо отдать должное нашей обороне: хорошо сыграли защитники во главе с Игнашевичем. Но при этом, конечно же, нельзя ни отметить, что соперник ничего не показал в атаке и допускал уйму ошибок в обороне. Единственное за что наши оппоненты могут зацепиться — это игра в середине поля, они хорошо контролируют мяч. Коме этого просмотреть что-то еще было сложно.
Что касается поединка между сборными Египта и Уругвая, то игра была очень тяжелая. Чувствовалось, что обе команды стремились, прежде всего, не пропустить. Поэтому долго разыгрывали мяч. Что позволяло той и другой команде успешно выстраивать оборонительные редуты. Как правило, и у египтян, и у Уругвая у своих ворот всегда было численное превосходство. Это как раз говорило о том, что много было позиционных атак. В принципе не было ничего того, с чем не могла бы справиться оборона одной или другой команды. Во втором тайме уже почувствовался более высокий уровень мастерства игроков Уругвая. Они стали действовать быстрее и больше создали атак. Удачный мяч они забили, хотя в принципе ничего сверхъестественного у ворот египтян они не создали. Следует отметить, что египетская команда абсолютно ничем не похожа на сборную Саудовской Аравии. Во многом она нашего соперника по прошедшей игре превосходит. И по уровню индивидуального мастерства, и по боевитости. Однако в игре с Уругваем у них, конечно, ничего не просматривалось в атаке. Ну, наверное, в матче с нами они могут рассчитывать на Салаха, но не думаю, что он будет в лучшей физической готовности. Думаю, что у нас есть все возможности как минимум не проиграть и сделать все таким образом,чтобы, имея хороший задел по забитым мячам, с большей разницей забитых и пропущенных, выйти со второго места.
- А кто тогда, на ваш взгляд, выйдет с первого?..
- Посмотрим. Думаю, что Уругвай прибавит. Потому что по первой встрече Суарес и Кавани были неузнаваемы. Кажется, уругвайцы рассчитывали на то, что команда Египта им по зубам. И они на легком аллюре этот барьер пройдут. Подготовить себя психологически оказалось очень сложно. Но футболисты, вышедшие на замену, придали динамику и скорость игре уругвайцев.
- Что скажете о других матчах турнира?
- Матч между португальцами и испанцами - это феерия. Все здесь другое. Если сравнивать прошедшие матчи, наложив одну картинку на другую, то здесь для большинства команд, находящихся на турнире испанская и португальская сборная недосягаемы по игре, по мастерству футболистов, по тому, как они используют игровую аритмию. Можно сказать, что это был заоблачный матч.
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