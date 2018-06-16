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В Казани на матче сборных Франции и Австралии присутствует 41 279 болельщиков

На "Казань-Арене" проходит матч группы С между сборными Франции и Австралии.

По официальным данным на матче присутствуют 41279 болельщиков.
Теги: Сборная Франции Сборная Австралии
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