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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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01:30
Автогол как приговор
Автогол как приговор
Вчера, 22:43
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Вчера, 22:05
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Сборная Франции дожала Австралию в концовке напряженного матча
Сегодня на "Казань-Арене", во встрече 1 тура группы С сборная Франции додавила национальную команду Австралии в последнюю 10-минутку матча.
Чемпионат мира-2018
Группа С / 1-й тур
Стадион: Казань-Арена (Казань, Россия)
Франция 2:1 Австралия
Голы: Гризманн, 58 (пен.), Йединак, 62 (пен.), Погба, 81
Франция:
Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.
Австралия:
Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Единак, Рогич, Муй, Леки, Наббут, Крус.
Предупреждения: Леки, 13, Ридсон, 57, Толиссо, 76, Бехич, 87
Чемпионат мира-2018
Группа С / 1-й тур
Стадион: Казань-Арена (Казань, Россия)
Франция 2:1 Австралия
Голы: Гризманн, 58 (пен.), Йединак, 62 (пен.), Погба, 81
Франция:
Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.
Австралия:
Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Единак, Рогич, Муй, Леки, Наббут, Крус.
Предупреждения: Леки, 13, Ридсон, 57, Толиссо, 76, Бехич, 87
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