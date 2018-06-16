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Сборная Франции дожала Австралию в концовке напряженного матча

Сегодня на "Казань-Арене", во встрече 1 тура группы С сборная Франции додавила национальную команду Австралии в последнюю 10-минутку матча.

Чемпионат мира-2018

Группа С / 1-й тур

Стадион: Казань-Арена (Казань, Россия)

Франция 2:1 Австралия
Голы: Гризманн, 58 (пен.), Йединак, 62 (пен.), Погба, 81

Франция:
Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Австралия:
Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Единак, Рогич, Муй, Леки, Наббут, Крус.

Предупреждения: Леки, 13, Ридсон, 57, Толиссо, 76, Бехич, 87
Теги: Сборная Франции Сборная Австралии
Сегодня, 14:52
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(0)
№5 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Уфа»
Лягушатники повезло
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Zdorov (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Да блин,жаль австралийцев. Играли хорошо весь матч.
Как они умудрились оказаться ниже Саудовской Аравии в группе?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
на тему повторов все очень мутно...самый идеальный повтор показали уже после гола с пеналя и там лично я касания не увидел.на других вроде что-то есть, а вот именно на последнем реально не увидел
как и с голом вторым...с одного ракурса гол, а если с линии, то он на 1-2 см вроде как линию цеплял


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)

Погба заслуживает контракт в команде ФНЛ,а Франция не выхода из группы,жаль Австралию,заслуживали ничью smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Повезло, игра была равна


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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