Сборная Франции дожала Австралию в концовке напряженного матча

Сегодня на "Казань-Арене", во встрече 1 тура группы С сборная Франции додавила национальную команду Австралии в последнюю 10-минутку матча.Чемпионат мира-2018Группа С / 1-й турСтадион: Казань-Арена (Казань, Россия)Голы: Гризманн, 58 (пен.), Йединак, 62 (пен.), Погба, 81Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Единак, Рогич, Муй, Леки, Наббут, Крус.Леки, 13, Ридсон, 57, Толиссо, 76, Бехич, 87