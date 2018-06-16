Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4620
Ситуация на юго-востоке Украины 119637
Зенит 104688
КБ-Гостевая 26754
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Аргентина - Исландия: Агуэро на острие атаки, Игуаин - в запасе

Стали известны составы сборных Аргентины и Исландии, открывающих очной встречей Чемпионат мира для группы D.

Аргентина:
Кабальеро, Тальяфико, Рохо, Отаменди, Сальвио, Маскерано, Билья, Меса, Месси, Ди Мария, Агуэро

Исландия:
Халдорсон, Магнуссон, Сигурдссон, Арнасон, Севарссон, Бьярнасон, Халльфредссон, Гуннарсон, Гудмудссон, Сигурдссон, Финнбогасон
Теги: Сборная Аргентины Сборная Исландии
Сегодня, 15:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.