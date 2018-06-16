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Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года

Стартовый состав сборной Франции в первом матче команды на Чемпионате мира-2018 стал самым молодым в истории национальной команды с 1930 года.

Средний возраст 11 игроков, начавших матч в старте, составил 24 года и шесть месяцев.

На первом в истории чемпионате мира в 1930 году средний возраст французов, сыгравших с Мексикой, составлял 23 года 11 месяцев.

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Теги: Сборная Франции
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