Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года

Стартовый состав сборной Франции в первом матче команды на Чемпионате мира-2018 стал самым молодым в истории национальной команды с 1930 года.Средний возраст 11 игроков, начавших матч в старте, составил 24 года и шесть месяцев.На первом в истории чемпионате мира в 1930 году средний возраст французов, сыгравших с Мексикой, составлял 23 года 11 месяцев.