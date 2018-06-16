Перуанская Мордовия. Тот день, когда Саранск окрасился в безбашенные бело-красные цвета

Это не Москва и даже не Лима. Соборная Площадь в столице Мордовии прямо сейчас ???? pic.twitter.com/Kwkwe9xCwf — InoProsport (@Inoprosport_ru) June 16, 2018

Фото: ФИФА

Поддержать свою команду в первом матче на Чемпионате Мира 2018-го года приехало не менее 20 тысяч болельщиков из Перу. И местные жители, и сотрудники правопорядка, и волонтеры отметили, что такого наплыва зарубежных гостей в Саранске не было никогда.рассказывает о том, как тусили перуанцы, чем запомнились датчане и как столица Мордовии приняла столь историческое событие.В любую другую субботу в 9 часов утра в Саранске будут царствовать тишина, спокойствие, чирикающие воробушки и важно похаживающие голуби. Но сегодня все было иначе, ведь в этот небольшой, но крайне уютный город пришел Чемпионат Мира. В рамках первого тура между собой здесь сразились сборная Дании и сборная Перу. Болельщики из Южной Америки абсолютно доминировали по своей численности и устраивали рядом с собой настоящую жару в честь первого за последние 36 лет матча своей национальной команды на Чемпионате Мира.До полудня, правда, они были относительно спокойны. Часть из них сидела в уличных кафешках, попивая утренний кофе. Часть из них неспешно прогуливалась по знаковым места города. В целом создавалось полное ощущение, что ты находишься не в России, а где-то недалеко от столицы Перу - перуанцы были повсюду. Их общее количество составляло больше 20 тысяч человек. Если учесть, что местных жителей и болельщиков сборной Дании на улице было значительно меньше, то можно смело заявить, что ребята из Перу захватили Саранск.Захватили, конечно, в хорошем смысле этого слова. Очень приятно смотреть на группы радующихся и веселящихся людей, которые на самом деле создают ощущение большого праздника. Перуанские болельщики, ставшие значительно активнее ближе к обеду, громогласно распевали зажигательные песни, размахивали флагами и устраивали бодрые переклички между собой. Возможно, подобная атмосфера была в столице Мордовии вообще впервые. Но самое главное, что большинство местных жителей были рады этому и с удовольствием разделяли праздник с веселыми гостями.Единственным, правда, что меня смущало, был тот факт, что саранчан на улицах города было не слишком много. Понятное дело, что в Мордовии в принципе проживает достаточно небольшое количество человек - около 300 тысяч. Но тех же перуанцев было едва ли не больше, чем местных. Сначала я подумал, что это связано с тем, что практически весь город был перекрыт, и у саранчан априори не было особого простора для того, чтобы разгуляться. Однако на деле все оказалось более глубоким. В разговорах с жителями Саранска и с волонтерами было выяснено, что практически во всех городских предприятиях суббота является рабочим днем. По этой причине, собственно говоря, и не было никого на улице - большинство работало.Но где же были датчане? Они то ведь точно должны были приехать в Россию не работать, а отдыхать. К сожалению, ответа на вопрос, почему датчан было так мало, я не нашел. Единственный парень из Дании, с которым мы поговорили недалеко от стадиона, признался, что и сам удивлен такому большинству перуанцев. Также он сообщил, что в Саранске он столкнулся с определенными языковыми проблемами. По его словам, буквально единицы местных жителей и волонтеров могут подсказать на английском, как можно пройти к определенному месту. Гуляя по городу и наблюдая за диалогами иностранцев с русскоязычным ребятами, я, к сожалению, нашел подтверждение этому факту - незнающим русский в столице Мордовии действительно приходится тяжеловато.Впрочем, иногда и будучи носителем языка было непросто. Чемпионат Мира и массовый наплыв болельщиков - событие для Саранска небывалое. В этой связи безопасности уделяется очень большое внимание. Иной раз распоряжения служб безопасности противоречат регламентам и нормам, оглашенным другими функциями оргкомитета. Так, например, меня не хотели пускать в зону прессы на фестивале болельщиков FIFA, хотя у меня имелись все необходимые допуски и пропуски. Благо, что волонтеры оперативно решают все возникающие вопросы и без особых проблем устраняют все разногласия. В этой связи не буду исключением и поблагодарю волонтеров за их работу. Коллега Гуськов, допускаю, назовет меня каким-то нехорошим словом за это, но в Саранске мальчишки и девчонки действительно отлично помогают и болельщикам, и журналистам.Все-таки попав на фестиваль болельщиков, я вновь убедился, что перуанцы в эту субботу в Саранске доминируют. От главного экрана с трансляцией матча сборных Франции и Австралии и далеко вглубь к входным рамкам металлоискателей раскинулось настоящее "красно-белое" море перуанских болельщиков. Они продолжали петь свои песни, пить пиво и наслаждаться жизнью. Сомнений в том, что вечером на стадионе они устроят еще более крутой праздник, не было абсолютно.Перед тем, как зайти в чашу "Мордовия Арены", я решил прогуляться по официальным торговым точкам. В каждой из них было много болельщиков, которые чаще всего спрашивали майку сборной Перу. Но продавцы на каждую подобную просьбу отвечали лишь неловким отказом - все майки перуанской команды были разобраны, как минимум, за час до начала матча. Не стоит удивляться, что внутри стадиона было очень много белых одежек с красной полосой.К стартовому свистку стало понятно, что трибуны процентов на 80 состоят из болельщиков сборной Перу. Их не было только в одном секторе, где сидели датчане, а также в тех секторах, куда билеты продавались только для граждан Российской Федерации. Все остальные места были заняты огненными перуанцами, которые так шумели и прыгали, что дрожало все вокруг - даже вода в стоящей на столике для журналистов бутылке.Футболисты сразу же смекнули, что при такой поддержке просто нельзя плохо начинать. Первые 20 минут остались практически полностью за сборной Перу, но, к сожалению ее фанатов, забить ей не удалось. Датчане выровняли игру, но все равно не смогли избежать неприятностей. Незадолго до перерыва Поульсен сфолил в своей штрафной, а гамбийский арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Произошедшее дальше можно подать под разным соусом, но мне больше всего жалко, что Куева не забил с 11-метровой отметки, по той причине, что мы не смогли услышать бешеный рев трибун. Это было бы очень круто, уверен.Показательно, что после свистка об окончании первого тайма вся команда - абсолютно каждый игрок - подошла и подбодрила Куеву, который пребывал в большом отчаянии. Это еще раз подчеркнуло, насколько крутой коллектив у перуанцев, и позволило влюбиться в них еще большему количеству, скажем так, нейтральных болельщиков. Впрочем, сборную Дании все эти южно-американские страсти не особо волновали. Датчане в своем классическом северном стиле стойко вытерпели все трудности и во втором тайме нашли свой момент для точного удара.Мяч в ворота сборной Перу отправил Поульсен - да-да, тот самый, что привез пенальти в конце первого тайма. Сюжетов, конечно, в сегодняшней невероятной игре хватало. Уже после матча Поульсен отметил, что сегодня был очень важный для него день - он дебютировал на Чемпионате Мира. Игрок сборной Дании улыбался и находился в хорошем настроении, подшучивая над самим собой на тему случившегося с его стороны "косяка".Перуанцы так и не забили и проиграли, но грустнее даже не это. Грустнее то, что мы так и не увидели, как эти по-хорошему чокнутые болельщики празднуют гол. Хорошо, что у сборной Перу впереди еще два матча. Ближайший из них, кстати говоря, в Екатеринбурге против сборной Франции. Если вы еще думаете, то прекращайте сомневаться - смело покупайте билеты и отправляйтесь в Екатеринбург. Совсем скоро там будет так же жарко и весело, как сегодня было в Саранске. Эти бодрые перуанцы просто не могут по-другому.