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Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча Франция - Австралия

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн выбран лучшим игроком матча Франция – Австралия (2:1).

Благодаря его голу с пенальти и голу Поля Погба французы смогли обыграть австралийцев.

На 70-й минуте Дидье Дешам заменил Гризманна, выпустив на поле Оливье Жиру.

FIFA
Теги: Гризманн Сборная Франции Сборная Австралии
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