Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча Франция - Австралия

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн выбран лучшим игроком матча Франция – Австралия (2:1).Благодаря его голу с пенальти и голу Поля Погба французы смогли обыграть австралийцев.На 70-й минуте Дидье Дешам заменил Гризманна, выпустив на поле Оливье Жиру.