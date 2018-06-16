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Глава Мордовии: сборная Панамы стала родной для всех жителей Саранска

Футболисты сборной Панамы, проживающие во время чемпионата мира в Саранске, уже стали родными для всех жителей города, заявил РИА Новости глава республики Мордовия Владимир Волков.

"Глядя на перуанцев на улицах Саранска, я чувствую большой праздник и большое удовлетворение от того, что наши усилия не напрасны. Но болеть помимо сборной России я буду в первую очередь за Панаму, она у нас располагается, ребята стали для нас, жителей республики, своими, родными. В Саранске царит сегодня прекрасная атмосфера. Атмосфера очень положительная, настоящий праздник и на площади Тысячелетия, и на Фестивале болельщиков, и на улицах Саранска. Нам удалось создать праздничное настроение, это самое главное. Это то, чего мы хотели и к чему стремились. С организацией матчей мы справимся, и сегодняшний матч пройдет, уверен, успешно", - цитирует Волкова ТАСС.
Теги: сборная Панамы
Сегодня, 16:04
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