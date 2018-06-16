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Николя Саркози: атмосфера на ЧМ-2018 фантастическая

Бывший президент Франции Николя Саркози отметил фантастическую атмосферу на чемпионате мира-2018.

"Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. В пятницу я был в Москве, в субботу – в Казани, атмосфера – фантастическая!", - цитирует Саркози пресс-служба президента Татарстана.
Теги: Сборная Франции
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