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Дидье Дешам: первый матч ЧМ-2018 получился простым только для России
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Австралией (2:1) в стартовом матче ЧМ.
"Первый матч всегда очень важен. Нам удалось сегодня добиться победы, поэтому мы в лучшем положении. Хорошая австралийская сборная повторила то, что делала в предыдущих матчах. Нам не хватало скорости движения и скорости передач. Плохо удавались перехваты, это сыграло на руку австралийцам. Есть разные причины такого трудного начала. Мы не очень хорошо начали, но мы блокировали австралийцев высоко, могли еще выше. В этом было не очень много порядка, но они закончили матч с одной голевой возможностью — пенальти. Я не хочу оправдываться, дело не в молодости нашей команды. За последние четыре ЧМ Франция только раз стартовала с победы. Австралия — не самая сильная сборная, но у нее есть свои хорошие качества. Первый матч получился простым только для России, у всех остальных сложности. Проблемы в атаке? Я бы не назвал их ужасными. Мы дали сопернику играть в их ритме, не смогли включить скорость, этого и не хватило. Нельзя сказать, что мы не знали, что делать. Просто мы делали это плохо. Мы дали Австралии возможность перестраиваться — в этом проблема", - цитирует Дешама Sport24.
"Первый матч всегда очень важен. Нам удалось сегодня добиться победы, поэтому мы в лучшем положении. Хорошая австралийская сборная повторила то, что делала в предыдущих матчах. Нам не хватало скорости движения и скорости передач. Плохо удавались перехваты, это сыграло на руку австралийцам. Есть разные причины такого трудного начала. Мы не очень хорошо начали, но мы блокировали австралийцев высоко, могли еще выше. В этом было не очень много порядка, но они закончили матч с одной голевой возможностью — пенальти. Я не хочу оправдываться, дело не в молодости нашей команды. За последние четыре ЧМ Франция только раз стартовала с победы. Австралия — не самая сильная сборная, но у нее есть свои хорошие качества. Первый матч получился простым только для России, у всех остальных сложности. Проблемы в атаке? Я бы не назвал их ужасными. Мы дали сопернику играть в их ритме, не смогли включить скорость, этого и не хватило. Нельзя сказать, что мы не знали, что делать. Просто мы делали это плохо. Мы дали Австралии возможность перестраиваться — в этом проблема", - цитирует Дешама Sport24.
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