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Фернанду Сантуш: результат получился справедливым

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал исход матча первого тура группового раунда ЧМ-2018 против Испании (3:3).

"Результат получился справедливым, мы хорошо начали игру, но после гола случилось необъяснимое, мы стали часто садиться к воротам, а Испания могла делать то, что умеет лучше всего – владеть мячом.

Но мы хорошо ответили, имели 2-3 контратаки и могли сделать счет 2:0. Нам это не удалось, и в итоге мы пропустили мяч, который был очень сомнительным. Однако нам удалось снова забить до перерыва.

Это был очень интенсивный матч двух хороших команд, и результат получился справедливым", – сказал Сантуш.

Sports.ru
Теги: Сантуш Сборная Португалии Сборная Испании
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