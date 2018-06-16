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Махмуд Трезеге: настраиваемся на победу в матче с Россией

Нападающий сборной Египта Махмуд Хассан "Трезеге" поделился мнением о поражении от Уругвая (0:1) и предстоящем матче с Россией.

"Уругвай – непростой соперник. Жаль, что пропустили в самом конце. Но в целом мы довольны собой.

Если продолжим в том же духе, то можем выиграть в оставшихся матчах. Настраиваемся на победу в игре с Россией", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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