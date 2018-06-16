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Аарон Муй: Австралия сыграла хорошо и в обороне, и в атаке. Есть поводы для оптимизма

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй после поражения от Франции со счётом (1:2) нашёл поводы для оптимизма в игре своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Первые 15 минут было очень сложно, мы играли практически без мяча. Но в целом мы провели хороший матч, шли вперёд, как это было нужно. Мы хорошо играли и в обороне, и в атаке. Есть поводы для оптимизма.

- Что случилось в эпизоде с голом Погба?

- Там всё так быстро произошло, я так и не понял, как мяч оказался в воротах. Но я думаю, что нам надо извлечь позитивные уроки из этого матча и двигаться дальше.
Теги: Сборная Австралии Сборная Франции
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