Аарон Муй: Австралия сыграла хорошо и в обороне, и в атаке. Есть поводы для оптимизма

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй после поражения от Франции со счётом (1:2) нашёл поводы для оптимизма в игре своей команды, передаёт корреспондентРоман Гуськов.Первые 15 минут было очень сложно, мы играли практически без мяча. Но в целом мы провели хороший матч, шли вперёд, как это было нужно. Мы хорошо играли и в обороне, и в атаке. Есть поводы для оптимизма.- Там всё так быстро произошло, я так и не понял, как мяч оказался в воротах. Но я думаю, что нам надо извлечь позитивные уроки из этого матча и двигаться дальше.