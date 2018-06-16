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Джошуа Рисдон: расстроен, что не смогли взять очко в матче с Францией
Защитник сборной Австралии Джошуа Рисдон прокомментировал поражение от Франции (1:2) в 1 туре группового этапа чемпионата мира, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- В чем прибавила Австралия после слабого начала встречи?
- Сперва нам не хватало скорости и агрессии впереди, но затем мы смогли войти в игру, заиграли лучше, хорошо играли, как команда.
- Вы не выглядите расстроенным...
- Нет, это не так, я расстроен, что мы не смогли взять очко в матче, в котором у нас были шансы. Мы хорошо играли, здорово оборонялись. Теперь важно удачно провести следующие матчи и побороться за выход из группы.
- В чем прибавила Австралия после слабого начала встречи?
- Сперва нам не хватало скорости и агрессии впереди, но затем мы смогли войти в игру, заиграли лучше, хорошо играли, как команда.
- Вы не выглядите расстроенным...
- Нет, это не так, я расстроен, что мы не смогли взять очко в матче, в котором у нас были шансы. Мы хорошо играли, здорово оборонялись. Теперь важно удачно провести следующие матчи и побороться за выход из группы.
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