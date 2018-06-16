Джошуа Рисдон: расстроен, что не смогли взять очко в матче с Францией

Защитник сборной Австралии Джошуа Рисдон прокомментировал поражение от Франции (1:2) в 1 туре группового этапа чемпионата мира, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Сперва нам не хватало скорости и агрессии впереди, но затем мы смогли войти в игру, заиграли лучше, хорошо играли, как команда.- Нет, это не так, я расстроен, что мы не смогли взять очко в матче, в котором у нас были шансы. Мы хорошо играли, здорово оборонялись. Теперь важно удачно провести следующие матчи и побороться за выход из группы.