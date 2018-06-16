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Берт ван Марвейк: Австралия заслужила ничью, Франция забила гол-счастливчик
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал поражение от Франции (1:2) в первом матче чемпионата мира-2018.
"Гордость и разочарование. Я думаю, что мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры против Франции. Было немало ситуаций, когда они не знали, что с нами делать. Сами французские игроки это говорили. Они получили гол-счастливчик в концовке, но перед тем, как счет стал 2:1, у нас был неплохой момент — мы его не использовали. Мы на 95 процентов вполнили игровой план, но очков не заработали. Мы заслужили хотя бы ничью. После такого матча можно полагаться на себя в следующих играх. Последние четыре недели мы работали так, что я и сегодня был уверен в своей команде. Меня спрашивали не боюсь ли я поражения со счетом 0:5. Сегодняшний матч показал, что мы не та команда, которая может проигрывать с таким счетом.
Я находился в не самой удачной точке, чтобы видеть эпизод с пенальти, но мне кажется пенальти там не было. Когда арбитр пошел смотреть видеоповтор, я надеялся, что арбитр будет честен, тем более он сверялся с экраном. Язык тела не говорил — был ли фол. Я получил немало комментариев, из десяти семь говорили, что пенальти был. Арбитру пришлось принимать трудное решение, но он находился близко к эпизоду и не увидел пенальти. Он тоже человек, человеку свойственно ошибаться. Все сейчас говорят о технологии VAR, видеопомощнике арбитра, но мне кажется это только начало. Нам предстоит многому научиться в этой системе. Я хочу говорить об игре", - цитирует тренера Sport24.
"Гордость и разочарование. Я думаю, что мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры против Франции. Было немало ситуаций, когда они не знали, что с нами делать. Сами французские игроки это говорили. Они получили гол-счастливчик в концовке, но перед тем, как счет стал 2:1, у нас был неплохой момент — мы его не использовали. Мы на 95 процентов вполнили игровой план, но очков не заработали. Мы заслужили хотя бы ничью. После такого матча можно полагаться на себя в следующих играх. Последние четыре недели мы работали так, что я и сегодня был уверен в своей команде. Меня спрашивали не боюсь ли я поражения со счетом 0:5. Сегодняшний матч показал, что мы не та команда, которая может проигрывать с таким счетом.
Я находился в не самой удачной точке, чтобы видеть эпизод с пенальти, но мне кажется пенальти там не было. Когда арбитр пошел смотреть видеоповтор, я надеялся, что арбитр будет честен, тем более он сверялся с экраном. Язык тела не говорил — был ли фол. Я получил немало комментариев, из десяти семь говорили, что пенальти был. Арбитру пришлось принимать трудное решение, но он находился близко к эпизоду и не увидел пенальти. Он тоже человек, человеку свойственно ошибаться. Все сейчас говорят о технологии VAR, видеопомощнике арбитра, но мне кажется это только начало. Нам предстоит многому научиться в этой системе. Я хочу говорить об игре", - цитирует тренера Sport24.
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