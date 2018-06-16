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Лука Модрич: мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча против Нигерии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2018.

"Сейчас наш состав – это сочетание молодости и опыта, и от нас многого ждут. Но мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики. Надеюсь, наше поколение принесет Хорватии тот результат на чемпионате, на который мы рассчитываем. Мы в себя верим.

Новость об уходе Лопетеги с поста сборной за один день до старта чемпионата мира стала шоком. Но мы сосредоточены на своей игре и своем выступлении на турнире.

Нигерия, наверное, является самой сильной африканской сборной на сегодняшний день. Очень быстрая команда", - цитирует Модрича ТАСС.
Теги: Модрич Сборная Хорватии
Сегодня, 17:52
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№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Реал»
После такого заявления что нам остаётся делать,- только с удвоенным вниманием следить за игрой хорватов, как бы конкуренцию нам не составили в нашем восхождении на Олимп... flushed stuck_out_tongue_winking_eye blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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