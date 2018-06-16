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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Лука Модрич: мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча против Нигерии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2018.
"Сейчас наш состав – это сочетание молодости и опыта, и от нас многого ждут. Но мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики. Надеюсь, наше поколение принесет Хорватии тот результат на чемпионате, на который мы рассчитываем. Мы в себя верим.
Новость об уходе Лопетеги с поста сборной за один день до старта чемпионата мира стала шоком. Но мы сосредоточены на своей игре и своем выступлении на турнире.
Нигерия, наверное, является самой сильной африканской сборной на сегодняшний день. Очень быстрая команда", - цитирует Модрича ТАСС.
"Сейчас наш состав – это сочетание молодости и опыта, и от нас многого ждут. Но мы ставим перед собой даже более высокую планку, чем болельщики. Надеюсь, наше поколение принесет Хорватии тот результат на чемпионате, на который мы рассчитываем. Мы в себя верим.
Новость об уходе Лопетеги с поста сборной за один день до старта чемпионата мира стала шоком. Но мы сосредоточены на своей игре и своем выступлении на турнире.
Нигерия, наверное, является самой сильной африканской сборной на сегодняшний день. Очень быстрая команда", - цитирует Модрича ТАСС.
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