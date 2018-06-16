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Тарас Безубяк: система VAR будет эффективнее на ЧМ с ускорением принятия решений судьями

Система видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу работает, но для большей ее эффективности необходимо ускорить принятие решений арбитрами по спорным моментам. Такое мнение высказал бывший судья международной категории, экс-арбитр Международной федерации футбола Тарас Безубяк.

"Система сработала: получилось все солидно, достойно, оправданно. Главное, что справедливость должна восторжествовать - если гол есть, то он будет засчитан. Еще чуть-чуть нужно ускорение по времени принятия решения. Думаю, что над этим будут работать", - сказал Безубяк.

"Как вы видели, арбитр сначала принял решение продолжить игру, потом получил сигнал, мол, посмотри. Если бы он сразу решил взглянуть, то не так затянуто было бы. Но момент сложный, поскольку непростой видеообзор. Главное, что решение было правильным", - добавил Безубяк.

Победный гол в исполнении Поля Погба арбитр засчитал благодаря системе определения взятия ворот.

"Судейство пока впечатляет, все мы довольны. Мы очень довольны, что у нас в стране впервые такие технологии применены", - отметил он.

ТАСС
Сегодня, 18:03
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№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Система видеопомощи арбитрам (VAR) наглядно положительно себя проявила в матче Франция - Австралия.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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