Уго Льорис: хорошо, что мы стартовали с победы

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018."Нам пришлось нелегко. Соперник играл очень плотно. Мы немного расслабились после забитого гола, плюс в ситуации с пенальти нам немного не повезло. Хорошо, что мы стартовали с победы", — цитирует Льориса RMC.