Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119642
Политика и события в стране и мире 4633
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
КБ-Гостевая 26755
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Зенит 104688
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Уго Льорис: хорошо, что мы стартовали с победы

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Австралией (2:1) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Нам пришлось нелегко. Соперник играл очень плотно. Мы немного расслабились после забитого гола, плюс в ситуации с пенальти нам немного не повезло. Хорошо, что мы стартовали с победы", — цитирует Льориса RMC.
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 10:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.