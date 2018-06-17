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Власти Самарской области ожидают аншлаг на матче ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая

Власти Самарской области ожидают, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая соберет аншлаг на стадионе "Самара-Арена".

"Мы ожидаем аншлаг на этой игре, - передает слова врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. - Наша сборная успешно провела первый матч, интерес к ней колоссальный. В Самаре прекрасный стадион и прекрасные болельщики, надеюсь, наша команда победит на нашей арене".

ТАСС
Сегодня, 11:15
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мы ожидаем аншлаг на этой игре, - передает слова врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. - Наша сборная успешно провела первый матч, интерес к ней колоссальный. В Самаре прекрасный стадион и прекрасные болельщики, надеюсь, наша команда победит на нашей арене

часть известного интервью
То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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