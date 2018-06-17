Власти Самарской области ожидают аншлаг на матче ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая

Власти Самарской области ожидают, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая соберет аншлаг на стадионе "Самара-Арена"."Мы ожидаем аншлаг на этой игре, - передает слова врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. - Наша сборная успешно провела первый матч, интерес к ней колоссальный. В Самаре прекрасный стадион и прекрасные болельщики, надеюсь, наша команда победит на нашей арене".