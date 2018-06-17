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Министр спорта Татарстана: ЧМ в России организован на ином уровне в сравнении с Бразилией

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что уровень организации чемпионата мира по футболу в России по многим параметрам превосходит условия, которые были предложены участникам и гостям турнира четыре года назад в Бразилии.

"Многие болельщики часто путешествуют, им есть с чем сравнивать, и поверьте мне, если сравнивать с той же Бразилией, то пусть у нас, конечно, и нет песка и океана, но с точки зрения организации мы находимся на ином планетарном уровне. С точки зрения и инфраструктуры, и подхода, и гостеприимства. Мы дарим праздник не только конкретным профессиональным игрокам, но и туристам, которые приезжают на территорию Татарстана", - приводит его слова ТАСС.
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