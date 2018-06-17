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Министр спорта Франции осталась довольна организацией первого матча французов на ЧМ-2018

Организация первого матча с участием сборной Франции на чемпионате мира по футболу в России не вызвала нареканий у министра спорта страны Лоры Флессель-Коловиц.

"Я очень рада быть здесь. Сегодня сборная Франции матчем с командой Австралии стартовала на турнире. И это начало, с точки зрения организации, считаю, получилось хорошим. Надеемся, что она останется таковой на протяжении всего турнира", - передает ее слова ТАСС.
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
все зависит от результата (если говорить что будет дальше), так как некоторым от этого и поле круглое, и мяч квадратный.
вон уже сколько в сми британских придирок


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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