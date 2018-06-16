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Денис Черышев: cамое главное сейчас - не впадать в эйфорию и не надевать корону

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением по поводу подготовки команды к матчу против Египта.

"Сейчас команда отдыхает, восстанавливается после игры. Результат уже все забыли, оставили его в прошлом. Самое главное сейчас - не впадать в эйфорию и не надевать корону, ведь мы еще ничего особенного не сделали. Настрой на следующий матч боевой, сборная хочет, чтобы ею гордились, хочется идти дальше и побеждать", - приводит его слова ТАСС.
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 18:27
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дети малые...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
просто посмотрите свой матч в записи, а потом посмотрите Испания-Португалия или Аргентина -Исландия
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Надевать - нет, но так, в ванной перед зеркалом прикинуть, как сидит, не жмёт ли?
А что? а вдруг?(с)
innocent
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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