Ханнес Халльдоурссон: пытался представить, как Месси будет думать в момент удара

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон пообщался с журналистами после ничьи в матче с командой Аргентины (1:1).- Для меня, как для вратаря, взять пенальти – большой момент, великий момент, это очень важное событие, которое может помочь нам продвинуться дальше.- Дома поработал, предполагали, что будут подобные ситуации, посмотрел на пенальти Месси, посмотрел, как он себя вел, пытался представить, как он будет думать в этот момент, потому я двинулся в нужном направлении.- Я не думаю, что они стали действовать хуже. Мы с первых минут действовали так, как задумывалось, не оставляли свободных зон. Они были там, где бы мы желали, наш план сработал практически идеально. Это великая ничья для нас, мы в прошлый раз поняли, насколько важно включиться сразу в первый матч, чтобы выйти из группы. С Португалией Роналду тогда также праздновали подобный результат, также и с Месси.