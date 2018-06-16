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Ханнес Халльдоурссон: пытался представить, как Месси будет думать в момент удара

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон пообщался с журналистами после ничьи в матче с командой Аргентины (1:1).

- Расскажите про ситуацию с Месси?

- Для меня, как для вратаря, взять пенальти – большой момент, великий момент, это очень важное событие, которое может помочь нам продвинуться дальше.

- Дома работали над подобными ситуациями?

- Дома поработал, предполагали, что будут подобные ситуации, посмотрел на пенальти Месси, посмотрел, как он себя вел, пытался представить, как он будет думать в этот момент, потому я двинулся в нужном направлении.

- После пенальти заметили, что Аргентина стала действовать хуже, и рассматриваете ли ничью как победу?

- Я не думаю, что они стали действовать хуже. Мы с первых минут действовали так, как задумывалось, не оставляли свободных зон. Они были там, где бы мы желали, наш план сработал практически идеально. Это великая ничья для нас, мы в прошлый раз поняли, насколько важно включиться сразу в первый матч, чтобы выйти из группы. С Португалией Роналду тогда также праздновали подобный результат, также и с Месси.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 18:37
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Добавать нечего.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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