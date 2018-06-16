Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4623
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|78
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119639
|Mузыка
|5726
|Зенит
|104688
|КБ-Гостевая
|26754
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
15:33
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
15:20
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Сборная Англии в полном составе смотрела матч Португалия - Испания
Футболисты и тренерский штаб сборной Англии устроили совместный просмотр матча чемпионата мира между командами Португалии и Испании (3:3). Об этом рассказал защитник сборной Англии Фабиан Делф.
"У нас в отеле есть большой телевизор, поэтому мы смотрели вчерашний матч всей командой. Игра была классная, Роналду сыграл феноменально, хотя и футболисты сборной Испании смотрелись хорошо", - сказал англичанин.
ТАСС
"У нас в отеле есть большой телевизор, поэтому мы смотрели вчерашний матч всей командой. Игра была классная, Роналду сыграл феноменально, хотя и футболисты сборной Испании смотрелись хорошо", - сказал англичанин.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.