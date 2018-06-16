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Сборная Англии в полном составе смотрела матч Португалия - Испания

Футболисты и тренерский штаб сборной Англии устроили совместный просмотр матча чемпионата мира между командами Португалии и Испании (3:3). Об этом рассказал защитник сборной Англии Фабиан Делф.

"У нас в отеле есть большой телевизор, поэтому мы смотрели вчерашний матч всей командой. Игра была классная, Роналду сыграл феноменально, хотя и футболисты сборной Испании смотрелись хорошо", - сказал англичанин.

ТАСС
Теги: Сборная Англии
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