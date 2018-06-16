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Главный тренер Исландии: мы идеально отработали 90 минут против звёзд Аргентины

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).

- Для нас это была большая игра, что-то вроде вехи. Мы – здесь дебютанты, а Аргентина – особенный соперник для первого выступления. Мы знали, как нужно вести игру, знали, что они будут владеть 70% игрового времени, очень сложно обороняться, дисциплина у наших игроков была. Они хотели часто играть в стенку, один в один, а мы не давали им подобной возможности, мы все время действовали, как команда.

- Получили ли удовольствие от игры?

- Думаю, да, хотя бы некоторые из них. У Аргентины выдающиеся игроки, если мы хотим выиграть у такой команды, то должны были играть по-особому. Думаю, что для всех радостно играть таким образом и чего-то добиться, чем играть по-другому и ничего не добиться.

- Как бы оценили оборону Аргентины?

- Аргентина – команда, с игроками высочайшего уровня, они – часть истории чемпионата мира, уверен, что и в этом году они далеко пойду. Очко в игре с ними – важное дело. Мы не хотели предоставлять им ни времени, ни пространства, игра могла сложиться по-разному. Аргентина в дальнейшем может добиться большого успеха.

- Вратарь Аргентины в последнее время редко играет, обращали ли на это внимание?

Мы знали, что некоторые игроки не так часто играли, не так много игр в национальных сборных, для Аргентины это была достаточно неопытная команда, но у нас не держался мяч, чтобы этим пользоваться.

- Обращали ли внимание на пенальти Месси?

У нас есть специальный тренер вратарей, он обращает внимание на такие вещи, это не меня, а его нужно спрашивать.

- Болельщики создавали невероятный тон, как к этому относитесь?

- Мы гордимся помощью фанов, не знаю, где они покупали билеты, потому что у нас с этим в Исландии сложности, на следующие игры будем искать еще билеты. Только в Исландии мы братаемся со своими болельщиками, тут с этим труднее из-за вопросов безопасности.

- Вы знаете, что Италия следит со страстью за вашей сборной, даже играет один исландец в нашем чемпионате, как он вам сегодня?

- Мы благодарны за помощь Италии, все-таки и у вас, и у нас синий цвет. Хальффредсон в «Удинезе играет не так много, он набрал форму в товарищеских играх отчасти, к концу подустал, но я доволен его действиями
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 19:03
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№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:59) #
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  •  (2)

Цитата: Одиссей
Молодцы ребята.достойно сыграли с аргентинцами. Это не со сборной колхозов Саудовской Аравии играть,а потом заходиться в эйфории от сотворенного подвига stuck_out_tongue_winking_eye


А,ведь,Вы,сэр,нихрена не понимаете в футболе...
и не факт,что исладцы сыграй они против
Саудовской Аравии одержали бы победу.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы ребята.достойно сыграли с аргентинцами. Это не со сборной колхозов Саудовской Аравии играть,а потом заходиться в эйфории от сотворенного подвига stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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