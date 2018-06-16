Главный тренер Исландии: мы идеально отработали 90 минут против звёзд Аргентины

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).- Для нас это была большая игра, что-то вроде вехи. Мы – здесь дебютанты, а Аргентина – особенный соперник для первого выступления. Мы знали, как нужно вести игру, знали, что они будут владеть 70% игрового времени, очень сложно обороняться, дисциплина у наших игроков была. Они хотели часто играть в стенку, один в один, а мы не давали им подобной возможности, мы все время действовали, как команда.- Думаю, да, хотя бы некоторые из них. У Аргентины выдающиеся игроки, если мы хотим выиграть у такой команды, то должны были играть по-особому. Думаю, что для всех радостно играть таким образом и чего-то добиться, чем играть по-другому и ничего не добиться.- Аргентина – команда, с игроками высочайшего уровня, они – часть истории чемпионата мира, уверен, что и в этом году они далеко пойду. Очко в игре с ними – важное дело. Мы не хотели предоставлять им ни времени, ни пространства, игра могла сложиться по-разному. Аргентина в дальнейшем может добиться большого успеха.Мы знали, что некоторые игроки не так часто играли, не так много игр в национальных сборных, для Аргентины это была достаточно неопытная команда, но у нас не держался мяч, чтобы этим пользоваться.У нас есть специальный тренер вратарей, он обращает внимание на такие вещи, это не меня, а его нужно спрашивать.- Мы гордимся помощью фанов, не знаю, где они покупали билеты, потому что у нас с этим в Исландии сложности, на следующие игры будем искать еще билеты. Только в Исландии мы братаемся со своими болельщиками, тут с этим труднее из-за вопросов безопасности.- Мы благодарны за помощь Италии, все-таки и у вас, и у нас синий цвет. Хальффредсон в «Удинезе играет не так много, он набрал форму в товарищеских играх отчасти, к концу подустал, но я доволен его действиями