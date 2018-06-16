Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4623
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|78
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119639
|Mузыка
|5726
|Зенит
|104688
|КБ-Гостевая
|26754
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
15:33
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
15:20
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Главный тренер Исландии: мы идеально отработали 90 минут против звёзд Аргентины
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).
- Для нас это была большая игра, что-то вроде вехи. Мы – здесь дебютанты, а Аргентина – особенный соперник для первого выступления. Мы знали, как нужно вести игру, знали, что они будут владеть 70% игрового времени, очень сложно обороняться, дисциплина у наших игроков была. Они хотели часто играть в стенку, один в один, а мы не давали им подобной возможности, мы все время действовали, как команда.
- Получили ли удовольствие от игры?
- Думаю, да, хотя бы некоторые из них. У Аргентины выдающиеся игроки, если мы хотим выиграть у такой команды, то должны были играть по-особому. Думаю, что для всех радостно играть таким образом и чего-то добиться, чем играть по-другому и ничего не добиться.
- Как бы оценили оборону Аргентины?
- Аргентина – команда, с игроками высочайшего уровня, они – часть истории чемпионата мира, уверен, что и в этом году они далеко пойду. Очко в игре с ними – важное дело. Мы не хотели предоставлять им ни времени, ни пространства, игра могла сложиться по-разному. Аргентина в дальнейшем может добиться большого успеха.
- Вратарь Аргентины в последнее время редко играет, обращали ли на это внимание?
Мы знали, что некоторые игроки не так часто играли, не так много игр в национальных сборных, для Аргентины это была достаточно неопытная команда, но у нас не держался мяч, чтобы этим пользоваться.
- Обращали ли внимание на пенальти Месси?
У нас есть специальный тренер вратарей, он обращает внимание на такие вещи, это не меня, а его нужно спрашивать.
- Болельщики создавали невероятный тон, как к этому относитесь?
- Мы гордимся помощью фанов, не знаю, где они покупали билеты, потому что у нас с этим в Исландии сложности, на следующие игры будем искать еще билеты. Только в Исландии мы братаемся со своими болельщиками, тут с этим труднее из-за вопросов безопасности.
- Вы знаете, что Италия следит со страстью за вашей сборной, даже играет один исландец в нашем чемпионате, как он вам сегодня?
- Мы благодарны за помощь Италии, все-таки и у вас, и у нас синий цвет. Хальффредсон в «Удинезе играет не так много, он набрал форму в товарищеских играх отчасти, к концу подустал, но я доволен его действиями
- Для нас это была большая игра, что-то вроде вехи. Мы – здесь дебютанты, а Аргентина – особенный соперник для первого выступления. Мы знали, как нужно вести игру, знали, что они будут владеть 70% игрового времени, очень сложно обороняться, дисциплина у наших игроков была. Они хотели часто играть в стенку, один в один, а мы не давали им подобной возможности, мы все время действовали, как команда.
- Получили ли удовольствие от игры?
- Думаю, да, хотя бы некоторые из них. У Аргентины выдающиеся игроки, если мы хотим выиграть у такой команды, то должны были играть по-особому. Думаю, что для всех радостно играть таким образом и чего-то добиться, чем играть по-другому и ничего не добиться.
- Как бы оценили оборону Аргентины?
- Аргентина – команда, с игроками высочайшего уровня, они – часть истории чемпионата мира, уверен, что и в этом году они далеко пойду. Очко в игре с ними – важное дело. Мы не хотели предоставлять им ни времени, ни пространства, игра могла сложиться по-разному. Аргентина в дальнейшем может добиться большого успеха.
- Вратарь Аргентины в последнее время редко играет, обращали ли на это внимание?
Мы знали, что некоторые игроки не так часто играли, не так много игр в национальных сборных, для Аргентины это была достаточно неопытная команда, но у нас не держался мяч, чтобы этим пользоваться.
- Обращали ли внимание на пенальти Месси?
У нас есть специальный тренер вратарей, он обращает внимание на такие вещи, это не меня, а его нужно спрашивать.
- Болельщики создавали невероятный тон, как к этому относитесь?
- Мы гордимся помощью фанов, не знаю, где они покупали билеты, потому что у нас с этим в Исландии сложности, на следующие игры будем искать еще билеты. Только в Исландии мы братаемся со своими болельщиками, тут с этим труднее из-за вопросов безопасности.
- Вы знаете, что Италия следит со страстью за вашей сборной, даже играет один исландец в нашем чемпионате, как он вам сегодня?
- Мы благодарны за помощь Италии, все-таки и у вас, и у нас синий цвет. Хальффредсон в «Удинезе играет не так много, он набрал форму в товарищеских играх отчасти, к концу подустал, но я доволен его действиями
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.