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Аргентина – Исландия: вратарь Халлдорсон признан лучшим игроком матча

Голкипер сборной Исландии Ханнес Тор Халлдорсон признан лучшим игроком матча первого тура группы D чемпионата мира — 2018 с национальной командой Аргентины, сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 1:1. Отметим, что на 64-й минуте Халлдорсон отбил удар нападающего аргентинцев Лионеля Месси с пенальти.
Теги: Сборная Испании Сборная Испани
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