Месси не забил 4 из 7 последних пенальти за сборную Аргентины и "Барселону"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Исландии (1:1). На 64-й минуте удар игрока "Барселоны" с 11-метровой отметки отразил голкипер исландцев Ханнес Тор Халлдорсон.Месси не реализовал 4 из 7 последних пенальти в матчах за сборную и клуб во всех турнирах, отмечает Opta.