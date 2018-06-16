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Месси не забил 4 из 7 последних пенальти за сборную Аргентины и "Барселону"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Исландии (1:1). На 64-й минуте удар игрока "Барселоны" с 11-метровой отметки отразил голкипер исландцев Ханнес Тор Халлдорсон.

Месси не реализовал 4 из 7 последних пенальти в матчах за сборную и клуб во всех турнирах, отмечает Opta.
Теги: Месси Сборная Аргентины
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