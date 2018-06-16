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Салаху на день рождения в Чечне подарили 100-килограммовый торт
Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах, которому 15 июня исполнилось 26 лет, получил в подарок 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.
Оригинальный торт игроку "Ливерпуля" вручили руководство и болельщики в Чечне, где во время ЧМ-2018 базируется египетская сборная.
Свой следующий матч на мировом первенстве сборная Египта проведёт с национальной командой России 19 июня в Санкт-Петербурге. В первом туре группового этапа египтяне со счётом 0:1 проиграли Уругваю в Екатеринбурге. Салах пропустил матч.
"Чемпионат.сом"
Оригинальный торт игроку "Ливерпуля" вручили руководство и болельщики в Чечне, где во время ЧМ-2018 базируется египетская сборная.
Свой следующий матч на мировом первенстве сборная Египта проведёт с национальной командой России 19 июня в Санкт-Петербурге. В первом туре группового этапа египтяне со счётом 0:1 проиграли Уругваю в Екатеринбурге. Салах пропустил матч.
"Чемпионат.сом"
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