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Салаху на день рождения в Чечне подарили 100-килограммовый торт

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах, которому 15 июня исполнилось 26 лет, получил в подарок 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.

Оригинальный торт игроку "Ливерпуля" вручили руководство и болельщики в Чечне, где во время ЧМ-2018 базируется египетская сборная.

Свой следующий матч на мировом первенстве сборная Египта проведёт с национальной командой России 19 июня в Санкт-Петербурге. В первом туре группового этапа египтяне со счётом 0:1 проиграли Уругваю в Екатеринбурге. Салах пропустил матч.

"Чемпионат.сом"
Теги: Салах
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это его утешит, конечно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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